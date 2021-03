Gezocht: groepen van meer dan 4 die vandaag samenkomen

Na een lange, lastige winter mogen we vanaf vandaag weer met tien mensen buitenkomen. Ga jij vandaag samenkomen met een groepje van acht of tien volwassenen? Laat het ons dan weten .

LEES OOK. Een klein beetje versoepelen: deze maatregelen gelden vanaf maandag

Vandaag wordt de eerste stap richting het rijk der vrijheid gezet: in de plaats van vier volwassenen mogen we vanaf nu weer maximum tien mensen tegelijkertijd buiten zien. Kinderen tot en met twaalf jaar worden niet meegeteld. Samen wandelen, fietsen of gezellig bijbabbelen in een park of tuin: heb jij vandaag plannen met een vriendengroep of familieleden om eindelijk nog eens samen te komen met meer dan vier? Laat het ons dan hier weten. hdb