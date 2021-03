Dochter van Mel B maakt haar debuut als model

De dochter van Mel B en de Nederlandse danser Jimmy Gulzar heeft haar modellendebuut gemaakt. De 22-jarige Phoenix Brown is te zien in een nieuwe campagne van George at Asda, een kledinglijn van het Britse warenhuis Asda.

Op 22-jarige leeftijd heeft Phoenix Brown haar debuut gemaakt als model. Via een persbericht van Asda laat ze weten dat ze zich “ongelooflijk bevoorrecht” voelt om de kledinglijn te mogen vertegenwoordigen en dat ze heeft genoten van alle creativiteit op de set van de fotoshoot.

Melanie Brown, beter bekend als Mel B of Scary Spice van de Spice Girls, en Jimmy Gulzar trouwden in 1998, maar gingen in 2000 weer uit elkaar. Phoenix is de oudste dochter van Mel B en de appel is duidelijk niet ver van de boom gevallen, want de jonge vrouw heeft dezelfde grote krullenbos als waar haar mama mee bekend werd.

De half-Nederlandse Phoenix heeft nog twee halfzusjes: Angel (13) en Madison (9). Die eerste kreeg Mel B met acteur Eddie Murphy, die tweede met filmproducent Stephen Belafonte.

© George at Asda