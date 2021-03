Novak Djokovic pakt onbreekbaar gewaand record van Roger Federer af: 311 (!) weken op nummer één

Novak Djokovic staat maandag op de nieuwe ATP-ranking opnieuw op de eerste plaats en gaat zo de geschiedenisboeken in. Het is voor de Serviër de 311e week bovenaan de lijst, een record. David Goffin blijft veertiende. Kimmer Coppejans en vooral Zizou Bergs maken grote sprongen.

LEES OOK. Zizou Bergs heeft eerste Challengertitel beet: Peltenaar wint in Sint-Petersburg

De 33-jarige Djokovic springt deze week over de Zwitser Roger Federer, die 310 weken de ranking aanvoerde. De 39-jarige Federer is na ruim een jaar blessureleed weggezakt tot de zesde plaats, maar viert de komende dagen zijn terugkeer in Doha. De Amerikaan Pete Sampras staat met 286 weken derde op de eeuwige ranglijst, Rafael Nadal is met 209 weken de nummer zes.

Geen wijzigingen in de top vier. Nadal blijft tweede, voor Daniil Medvedev. De Rus zal later deze maand, op 15 maart, met mathematische zekerheid over Nadal springen naar de tweede plaats. De sprong van de Rus betekent een einde van de hegemonie van de ‘Big Four’ - Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray - die sinds 25 juli 2005 telkens de hoogste twee plaatsen op de ATP-ladder innamen.

De Oostenrijker Dominic Thiem staat vierde. De Griek Stefanos Tsitsipas wipt over Federer de top vijf binnen. David Goffin, die afgelopen week in de tweede ronde in Rotterdam sneuvelde, blijft veertiende. Kimmer Coppejans schopte het op de Challenger van Gran Canaria tot de finale, en stijgt 20 plaatsen tot plek 165. Ruben Bemelmans (-2) is 202e, Zizou Bergs gaat na zijn Challengerwinst in Sint-Petersburg maar liefst 107 plaatsen vooruit tot nummer 328.

Barty blijft aan kop WTA-ranking

De Australische Ashleigh Barty houdt in de maandag verschenen WTA-ranking haar eerste plaats in handen. Elise Mertens blijft als achttiende beste Belgische.

De 24-jarige Barty houdt bovenaan de lijst, waar geen veranderingen zijn, de Japanse Australian Open-winnares Naomi Osaka en Roemeense Simona Halep achter zich. De Amerikaanse Sofia Kenin en Oekraïense Elina Svitolina maken de top vijf vol.

Mertens is eerste Belgische op de achttiende stek. De Limburgse blijft ook in de dubbelranking tweede, achter de Wit-Russin Aryna Sabalenka, met wie ze het dubbelspel op de recente Australian Open won.

Tweede Belgische is Alison Van Uytvanck, die 66e blijft. Ook Kirsten Flipkens houdt haar 92e plek vast. Nadien volgen Greet Minnen (+4 tot 109), Ysaline Bonaventure (-4 tot 129) en Yanina Wickmayer (-1 tot 170), die in verwachting is van haar eerste kindje.

De ATP-ranking van 8 maart (tussen haakjes ranking op 1 maart):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 12030 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 9850

3. (3) Daniil Medvedev (Rus) 9735

4. (4) Dominic Thiem (Oos) 9125

5. (6) Stefanos Tsitsipas (Gri) 6660

6. (5) Roger Federer (Zwi) 6630

7. (7) Alexander Zverev (Dui) 5615

8. (8) Andrey Rublev (Rus) 5019

9. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3640

10.(10) Matteo Berrettini (Ita) 3480

11.(11) Denis Shapovalov (Can) 2910

12.(12) Gaël Monfils (Fra) 2860

13.(13) Roberto Bautista (Spa) 2770

14.(14) David Goffin (Bel) 2760

15.(15) Milos Raonic (Can) 2630

16.(16) Pablo Carreno Busta (Spa) 2585

17.(17) Grigor Dimitrov (Bul) 2575

18.(18) Fabio Fognini (Ita) 2535

19.(19) Félix Auger-Aliassime (Can) 2516

20.(20) Stan Wawrinka (Zwi) 2365

...

165. (185) Kimmer Coppejans 428

202. (200) Ruben Bemelmans 353

288. (284) Steve Darcis 196

328. (435) Zizou Bergs 141

347. (344) Arthur De Greef 129

351. (348) Michael Geerts 127

396. (392) Jeroen Vanneste 108

422. (417) Christopher Heyman 98

460. (458) Yannick Mertens 82

575. (573) Arnaud Bovy 52

580. (577) Gauthier Onclin 51

639. (638) Clement Geens 39

688. (686) Benjamin Dhoe 33

823. (823) Julien Cagnina 20

985. (980) Simon Beaupain 12

987. (982) Maxime Pauwels 12

1080.(1077) Tom Pisane 9

1156.(1154) Martin Van Der Meerschen 7

1168.(1167) Yannick Vandenbulcke 6

1273.(1271) Romain Barbosa 4

1480.(1478) Loic Cloes 2

1502.(1500) Yannik Reuter 2

1594.(1593) Rapahel Collignon 2

1606.(1604) Guillaume Dermiens 2

1624.(1621) Buvaysar Gadamauri 2

1740.(1737) Nicolas Demeroutis 1

1740.(1737) Louis Herman 1

1740.(1737) Tuur Heuvinck 1

1979.(1978) Romain Faucon 1

De WTA-ranking van 8 maart (tussen haakjes de ranking op 1 maart):

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 9186 punten

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7835

3. (3) Simona Halep (Roe) 7255

4. (4) Sofia Kenin (VSt) 5760

5. (5) Elina Svitolina (Oek) 5370

6. (6) Karolína Plísková (Tsj) 5205

7. (7) Serena Williams (VSt) 4915

8. (8) Aryna Sabalenka (WRu) 4810

9. (9) Bianca Andreescu (Can) 4735

10.(10) Petra Kvitová (Tsj) 4571

11.(11) Kiki Bertens (Ned) 4505

12.(12) Belinda Bencic (Zwi) 4255

13.(13) Jennifer Brady (VSt) 3765

14.(14) Victoria Azarenka (WRu) 3665

15.(15) Iga Swiatek (Pol) 3483

16.(16) Garbine Muguruza (Spa) 3435

17.(17) Johanna Konta (GBr) 3206

18.(18) Elise Mertens (Bel) 3060

19.(19) Madison Keys (VSt) 3016

20.(20) Markéta Vondrousová (Tsj) 2952

...

66.(66) Alison Van Uytvanck 1155

92.(92) Kirsten Flipkens 878

109.(113) Greet Minnen 738

129.(125) Ysaline Bonaventure 642

170.(169) Yanina Wickmayer 435

227.(227) Maryna Zanevska 307

234.(232) Marie Benoit 299

259.(257) Lara Salden 259

420.(419) Magali Kempen 114

484.(482) Kimberley Zimmerman 90

798.(797) Eliessa Vanlangendonck 29

813.(812) Helene Scholsen 27

938.(934) Chelsea Vanhoutte 19

954.(949) Victoria Kalaitzis 18

1055.(1054) Kim Clijsters 12

1112.(1110) Sofia Costoulas 10

1127.(1125) Clara Vlasselaer 10

1142.(1140) Eline Audenaert 10

1149.(1147) Amelie Van Impe 9