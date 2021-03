OPROEP. Zorg jij voor iemand in je omgeving?

Binnenkort brengt onze redactie de resultaten van het derde deel van Het Grootste Limburgonderzoek Ooit: Het Zorgrapport. We zijn daarvoor op zoek naar Limburgers die zorg dragen voor een iemand in hun omgeving.

Maar liefst 8.838 Limburgers namen deel aan de bevraging van Het Belang van Limburg en UHasselt rond ouder worden en het levenseinde. De resultaten van het onderzoek lees je binnenkort in deze krant. Heel wat Limburgers gaven in de enquête ook aan dat ze zorgen voor iemand in hun omgeving.

OPROEP.Zorg jij ook voor iemand uit je omgeving? Help jij bijvoorbeeld je ouders of een ander familielid bij taken uit het dagelijkse leven? Neem je de zorg voor de kleinkinderen op jou? Of zorg je voor iemand in je buurt? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

desa