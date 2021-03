Winnares Strade Bianche ziet haar prijzengeld door steun uit onverwachte hoek in één klap verviervoudigd

Chantal Blaak-Van den Broek snelde afgelopen zaterdag naar winst in de Strade Bianche voor vrouwen. De Nederlandse was in Siena te sterk voor Italiaans kampioen Elisa Longo Borghini. Haar prijs? Een mooie trofee en 2.256 euro. Mathieu van der Poel, de winnaar bij de mannen, kreeg 16.000 euro. En dus werd er een crowdfunding-campagne op poten gezet voor de vrouwen.

Het ging om een inzamelactie met de naam ‘Equal prize money for the Women’s Peloton’, opgezet door The Cyclists’ Alliance. Die liep tot zaterdag en bracht dankzij meer dan 1.000 donateurs 26.618 euro op. Dat geld werd verdeeld onder de top vijf van de uitslag, met naast Blaak-Van den Broek en Longo Borghini ook nog Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en Cecilie Uttrup Ludwig. Op die manier kreeg de Nederlandse winnares er in één klap 6.400 euro bij, meer dan een verdubbeling van het originele prijzengeld.

“Terwijl de UCI zich liever bezighoudt met het verbieden van posities op de fiets, worden echte problemen zoals eerlijke compensatie voor het vrouwenpeloton niet aangepakt”, klinkt het. “Door een groot bedrag bij elkaar te krijgen, willen we tonen dat er wel degelijk veel erkenning en appreciatie is voor de vrouwenkoers en dat ze evenveel verdienen als de mannen.”

Van der Breggen en haar teamgenote Lotte Kopecky, die 17de werd in Toscane.

Ex-wereldkampioen Annemiek van Vleuten was blij met het initiatief. “Het is leuk dat koersfans zich niet kunnen voorstellen dat wij minder prijzengeld krijgen”, aldus de Nederlandse bij NRC. “Maar de verandering moet in een andere volgorde gebeuren. Het belangrijkste is dat er wedstrijden voor vrouwen georganiseerd worden en te zien zijn op televisie.”

“Normaal ben ik niet zo bezig met die cijfers, maar nu kon je er niet echt aan ontsnappen”, aldus wereldkampioene Anna Van der Breggen bij Cyclingnews. “We zijn het wel gewoon, het is al meer dan tien jaar zo. Eigenlijk moeten we ons daar niet te veel op focussen want we zijn al blij dat er een wedstrijd werd georganiseerd. Ik ben er ook van overtuigd dat iedereen meer wil doen voor het vrouwenwielrennen. Er was dit jaar een live-uitzending (van de Strade Bianche, red.), dat is al een overwinning op zich. Je moet niet altijd benadrukken wat nog niet juist is.”