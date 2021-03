Terwijl Mathieu van der Poel de concurrentie in de vernieling reed, zat papa Adrie niet voor de tv: “Het was zulk mooi weer”

De wielerwereld lijkt maar niet uitgepraat te raken van de triomftocht van Mathieu van der Poel in de Strade Bianche. Tenzij het over de eerste profzege van Mauri Vansevenant gaat. Opvallend: papa Adrie van der Poel zat zaterdag niet constant voor de televisie, zo blijkt.

Onze koersanalist deed in een interview met Wielerflits uit de doeken hoe hij de zege van zoonlief Mathieu beleefde. Blijkbaar al tuinierend.

“Ik heb het ’s middags met horten en stoten gevolgd”, aldus Van der Poel. “Ik had thuis heel veel werk te doen. Op de cruciale punten riep David me naar binnen, dan ging ik even kijken. Als het dan weer wat rustiger was, ging ik terug de tuin in. Het was zulk mooi weer. En het moest ook gebeuren, want anders kwam het er niet meer van. Maar ik was nooit ver weg. Eigenlijk heb ik de finale goed gevolgd, maar steeds zonder geluid.”

Na afloop stuurde hij Mathieu felicitaties. “Uiteraard heb ik hem even gefeliciteerd via een WhatsApp-berichtje en via daar wat contact gehad. Ik heb hem gezegd dat hij er zelf ook van moet genieten. Dit soort overwinningen zijn maar voor een paar coureurs weggelegd.”

