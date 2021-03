Derde in 2018, derde in 2019, eerste in 2020 en nu vierde. Qua resultaten reed Wout van Aert zijn minste Strade Bianche, maar hij heeft enkel reden tot tevredenheid. Voor de kopman van Jumbo-Visma waren er vooral opstekers om te onthouden. “Parijs-Roubaix is nog ver. Ik zit op schema en ben tevreden.”