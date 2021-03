Het nieuwste Belgische toptalent heeft zijn eerste zege op zak. In de Italiaanse GP Industria & Artigianato troefde de 21-jarige Mauri Vansevenant Bauke Mollema af in een sprint met vier. Strandden nog in de top tien: Landa, Quintana, Valverde en Nibali. Alstublieft. “Het gaat veel sneller dan ik ooit had durven dromen”, is hij verbaasd.