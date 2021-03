Joan Laporta keert terug als voorzitter van FC Barcelona

Laporta is de opvolger van Josep Maria Bartomeu, die eind oktober onder grote druk opstapte. Hij liet een club achter in grote financiële problemen en werd vorige week nog door de politie verhoord, vermoedelijk wegens het voeren van een betaalde lastercampagne tegen tegenstanders van zijn beleid, onder wie sterspeler Lionel Messi.

Laporta, die goed bevriend was met clubicoon Johan Cruijff, was vooraf de grote favoriet. Hij fungeerde tussen 2003 en 2010 al als voorzitter van de Catalaanse club. In 2015 verloor hij de voorzittersverkiezing van Bartomeu. Laporta sprak eind vorig jaar zijn steun uit aan de huidige trainer van Barcelona, Ronald Koeman.

“Het enige dat ik weet, is dat mijn contract na dit seizoen nog een jaar doorloopt”, antwoordde Koeman onlangs op vragen over zijn toekomst bij de Catalaanse club. “De nieuwe voorzitter zal zijn zegje doen. Ik concentreer me alleen op het winnen van wedstrijden. De rest ligt niet in mijn handen.”

De nieuwe voorzitter gaat in elk geval proberen om de nog altijd zeer bepalende Messi voor de club te behouden. Daarnaast zal hij snel een reddingsplan moeten opstellen en uitvoeren om de enorme schuldenlast van Barcelona te verlichten.