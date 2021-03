Noa Lang ziet uitstekende prestaties niet beloond met selectie voor Oranje

Noa Lang ziet zijn uitstekende prestaties van de afgelopen maanden bij Club Brugge niet beloond met een plaats in de voorselectie van Nederland voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije, Letland en Gibraltar. In de voorselectie van 31 namen is er geen plaats voor de 21-jarige flankspeler van Club, die zondag weer goed was voor een goal tegen Zulte Waregem. Lang zit wel, net als Tahith Chong, die andere aanwinst van blauw-zwart, in de voorselectie voor het EK van Jong Oranje.