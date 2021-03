Vanaf maandag 8 maart treden in ons land een aantal nieuwe coronamaatregelen in werking. Zo is het voortaan toegestaan om meer dan vier mensen te ontmoeten in de buitenlucht. Ook mogen enkele beroepen heropstarten. Het ministerieel besluit over al deze wijzigingen, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Een overzicht.