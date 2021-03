De 19-jarige Stan Van Dessel was de verrassing vorige vrijdag van Peter Maes in Charleroi. — © JEFFREY GAENS

STVV

De 19-jarige Stan Van Dessel was de verrassing van Peter Maes vrijdag in Charleroi. Van Dessel greep zijn tweede basisplaats en kreeg na afloop van Maes ook lof voor zijn voetballende kwaliteiten. Dat hij die heeft, bevestigen Stef Van Winckel, beloftetrainer in Sint-Truiden, en ex-Kanarie Steven De Petter.