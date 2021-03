Ferm Binderveld opent troostplek voor nabestaanden van coronaslachtoffers

Op initiatief van Ferm Binderveld is ook aan het lokale kerkhof een troostplek ingericht voor nabestaanden van coronaslachtoffers. “Corona bracht een hele schok teweeg, veel mensen worstelen met gemis en verlies” zo zegt voorzitster en initiatiefneemster Claire Kempeneers. “Het sociale leven van velen werd ontwricht. Op deze bijzondere plek kan voortaan iedereen terecht om troost te vinden of een babbeltje te slaan. We zijn ook heel opgetogen over de goede samenwerking met het gemeentebestuur om deze plek in te richten”, zo besluit Claire Kempeneers. Ferm zorgde voor een bord met een gedicht, de gemeente installeerde een zitbank en bloembakken die net zijn ingezaaid. “Tijdens de coronacrisis was het niet altijd mogelijk om gepast afscheid te nemen van de coronaslachtoffers. We hopen dat deze plek mensen de kans geeft hun verdriet te delen. Voor ons is het ook een symbool dat we de slachtoffers niet zijn vergeten”, aldus burgemeester Dries Deferm (CD&V). len