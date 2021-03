Ouderraad Wijer verkoopt lentepakketten voor in de tuin

“Covid-19 heeft het leven heel wat somberder gemaakt. Maar daar willen wij met onze ouderraad graag iets aan doen. Daarom zetten we een zonnige lente-actie op poten: ‘Schitter in je tuin’!”, zo zegt Anja Dupont van de ouderraad. “Sympathisanten die deze actie willen steunen, kunnen kiezen uit drie verschillende mogelijkheden. Er is een kruidenmix met peterselie, basilicum en dille. Daarnaast hebben we een kistje met 5 aardbeiplantjes of een jutezak met 30 bloembollen voor gladiolen in diverse kleuren. Ieder pakketje kost 10 euro. Bestellen kan tot 12 maart. Alle bestellingen kunnen op de speelplaats van de school worden afgehaald op zondag 28 maart tussen 13 en 15 uur. We hopen alvast op veel reacties, want de opbrengst gaat naar onze school”, zo besluit Anja. len

Meer details staan hier op de website van de ouderraad. Inschrijven kan ook via e-mail ouderraad@dewijzer.school