Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) mocht zondag na afloop van de eerste etappe in Parijs-Nice de witte trui van beste jongere in ontvangst nemen op het podium. De snelle Hammenaar sprintte naar een vierde plaats. “Het is altijd leuk om een trui te mogen dragen”, zei hij na afloop. “Hopelijk kan ik hem nog even behouden.”