Steeds meer ouders zijn ook coach van zoon- of dochterlief

Langs een voetbalveld zie je het vaak: een papa of mama die ook de coach is van het ploegje van zoon- of dochterlief. Maar ook in individuele sporten gebeurt het steeds meer: ouders die niet alleen begeleider, maar ook de trainer zijn van hun oogappel. “Waakzaamheid is geboden, want het is als ouder niet altijd even makkelijk om het andere petje af te zetten”, weet sportpsychologe Caroline Jannes. Wij liepen langs bij drie gezinnen waar de wisselwerking wel vlot verloopt.