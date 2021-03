Daniel Mullings had nog last van de enkel en speelde geen goede wedstrijd. — © Serge Minten

Limburg United-Bergen 63-72

Hubo Limburg United is er niet in geslaagd om top drie-ploeg Bergen een tweede keer in één weekend te verslaan in de Alverberg. Door het verlies van zowel Aalst als Charleroi blijft de ploeg van coach Massot wel op de vierde plaats.