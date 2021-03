Limburger ontdekt diamond painting en knutselen in coronatijden. — © TV Limburg

Had u al ooit van diamond painting gehoord? Het met gekleurde steentjes op een patroon plakken is razend populair geworden tijdens de coronaperiode. Tijdens de lockdown gingen veel mensen aan het knutselen. Een hobbywinkel in Bilzen zag haar omzet met maar liefst 25 procent stijgen.