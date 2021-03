De kermissector heeft gemengde gevoelens bij de aangekondigde versoepelingen. De kermissen mogen terug open van mei, precies 1 maand later dan de pretparken. En dat stuit op onbegrip bij de foorkramers. Positief is wel dat de sector nu meer tijd heeft om in overleg te treden met de steden en gemeenten. Zodat vanaf mei de kermissen dan ook zeker kunnen plaatsvinden.