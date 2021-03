Songtekst van Lummense bakker wordt countryhit in VS. — © TV Limburg

Bakker Jimmy Coenen uit Lummen is aan een opmars bezig als tekstschrijver voor muzikanten in het Amerikaanse Nashville. Ook wel bekend als de hoofdstad van de country muziek. De bal ging aan het rollen toen Jimmy enkele maanden geleden een tekst schreef na relationele problemen en die op muziek wilde laten zetten door anonieme Amerikaanse sessiemuzikanten. Maar lokale countryster Chad Wilson vond de tekst zo goed dat hij hem zelf wilde inzingen. Hij verzamelde een topband rond zich en wil het nummer nu omtoveren tot een countryhit in de Verenigde Staten. Ook in andere landen wordt het nummer al opgepikt.