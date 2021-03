In de Sint-Jansbergstraat in Zelem is zaterdagmiddag rond 13 uur een houtstapel in brand gevlogen. De brand woedde op zo’n 10 meter van een gastank van Primagaz. De brandweer kon voorkomen dat die oververhit raakte. De situatie was snel onder controle.

Nog in Zelem in de Spoorwegstraat stond zaterdag rond 15.30 uur een beukenhaag in brand. De bewoners konden het vuur met de tuinslang doven. maw