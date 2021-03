In de Rueelstraat in Maaseik is zaterdagavond een bromfiets gestolen. die stond met een lekke band in de straat. De eigenaar deed aangifte. De politie Maasland merkte rond 2 uur ’s nachts tijdens een patrouille de scooter op. Twee verdachten gingen lopen en lieten de scooter achter. De verdachten konden ontkomen, maar de bromfiets staat wel veilig op het commissariaat. maw