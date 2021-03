Speels Club Brugge spoelt bekerkater door met vlotte zege tegen Zulte Waregem

En of ze hun frustratie hebben kunnen botvieren. Club Brugge rechtte de rug na de bekeruitschakeling met een vlotte zege tegen Zulte Waregem: 3-0. Vooral na de rust was Essevee de speelbal van een uitstekend blauw-zwart, waar de bal erg vlot van voet tot voet ging. We trappen een open deur in: spannend wordt Play-off 1 niet bepaald, want Club telt alweer 15 punten voorsprong op Antwerp met nog twee matchen in te halen.