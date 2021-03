Zizou Bergs (ATP-435) heeft het tornooi van Sint-Petersburg (60.000 dollar) gewonnen. Voor de 21-jarige Peltenaar is het zijn eerste zege in het challengercircuit. In de finale won hij in drie sets van de 24-jarige Turk Altug Celikbilek (ATP-238): 4-6, 6-3 en 4-6.