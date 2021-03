Opnieuw raak voor Alpecin-Fenix: Tim Merlier wint GP Monseré voor Mark Cavendish

Tim Merlier heeft de GP Monseré gewonnen. Na een vroeg aangezette spurt was de Belg van Alpecin-Fenix sneller dan Mark Cavendish, die in zijn eerste sprint voor Deceuninck - Quick-Step dus meteen tweede wordt. Timothy Dupont (Bingoal-Wallonie Bruxelles) werd derde. Merlier won afgelopen dinsdag ook al de GP Samyn en boekte in Roeselare zo zijn tweede zege van het seizoen. Op de erelijst volgt hij de Nederlander Fabio Jakobsen op.

Al vrij vlug vormde zich een kopgroep met negen renners. Daar maakten Clément Carisey, Syver Waerstad, Stefano Museeuw, Daniel Tulett, Jeroen Eyskens, Lewis Askey, Rick Ottema, Stan Van Tricht en Jon Knolle deel van uit. Zij mochten maximaal drie minuten voor het peloton uitrijden. In de grote groep regelden de renners van Bingoal-Wallonie Bruxelles en Deceuninck - Quick Step het tempo. Met nog 40 kilometer voor de boeg zette de blauwe garde zich ostentatief op kop van de bende en begon men gretiger te knagen aan de achterstand.

Het sein voor Clément Carisey om te gaan aanvallen. De Fransman werd echter snel opnieuw opgeslokt door de kopgroep maar meteen zat daar de mot erin. Lewis Askey achtte dan zijn moment gekomen. Hij kreeg op 31 kilometer van de finish versterking van Stan Van Tricht, Jon Knolle en Clément Carisey. Askey versnelde opnieuw en kwam zo alleen op te kop te zitten. Hij mocht de laatste ronde ingaan met een handvol seconden voorsprong.

Uitval Capiot

Het bleef onrustig in het peloton tot die van Deceuninck - Quick Step zich opnieuw vooraan posteerden en ervoor zorgden dat alles netjes samensmolt voor de laatste 15 kilometer. Ook Alpecin-Fenix en Bingoal-Wallonie Bruxelles kwamen nadrukkelijker hun plaatsen op de eerste rijen opeisen.

Amaury Capiot probeerde op 7 kilometer van de finish nog een uitval op te zetten maar werd op 3 kilometer van de eindmeet opnieuw gegrepen. Bert Van Lerberghe trachtte Mark Cavendish in stelling te brengen maar werd opgehouden door een renner voor hem. Tim Merlier schoot op rechts van zowat 250 meter voor de finish uit de startblokken en reed op indrukwekkende wijze naar de zege.

Merlier: “Het was van ver”

“Ik had het eigenlijk niet verwacht dat ik zo makkelijk in positie zou geraken. Meestal liggen koersen waar het er te nerveus aan toegaat, mij iets minder”, aldus Merlier na de aankomst. “Maar uiteindelijk werd ik goed gebracht door de ploeg en was het nog een kwestie van mijn plek te verdedigen. Toen de lead-out van Cavendish, Van Lerberghe, bijna ten val kwam door een kwak, heb ik niet meer getwijfeld, want ze keken even naar elkaar. Voor mijn gevoel viel het toen wat stil en door die valpartij kwam ik op rechts alleen in de wind te zitten en had ik niemand meer voor mij. Ik heb de binnenkant van de nadarhekken genomen en dat bleek voldoende te zijn. Gelukkig, want het was van ver.”

“Of ik stilaan klaar ben voor ritzeges in grote rondes? Daar is het toch nog een ander niveau, maar ja, graag natuurlijk. Nu trek ik met ambitie naar de Tirreno-Adriatico. Hopelijk heb ik daar even goede benen en recupereer ik elke dag goed.”