Is skiën op sneeuw passé? Een mijnterril is volgens deze heren een perfect alternatief

Door corona is het dit jaar niet mogelijk om op skivakantie te gaan naar het buitenland. Maar wie heeft Courchevel of Ischgl nodig als je ook een mijnterril in Charleroi kunt gebruiken? Deze vier studenten uit de Waalse stad misten de wintersport te hard, maar vonden er een opmerkelijk binnenlands alternatief voor. Ze gebruiken de mijnterril van Boubier als skipiste.