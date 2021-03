Roger Federer op eerste persconferentie in meer dan één jaar: “Met pensioen gaan? Dat heeft nooit echt gespeeld”

Roger Federer (ATP 5) maakt komende week op het ATP-toernooi in Doha (hard/787.930 dollar) zijn langverwachte comeback. “Ik voel me goed, maar er zijn ook nog veel vraagtekens”, verklaarde de 39-jarige Zwitser zondag in aanloop naar zijn terugkeer op het tennisveld.

Federer kwam niet meer in actie sinds hij op de Australian Open van 2020 door Novak Djokovic werd uitgeschakeld in de halve finales. De twintigvoudige grandslamwinnaar onderging sindsdien twee operaties aan de rechterknie.

“Ik hoop dat ik tegen Wimbledon opnieuw 100 procent zal zijn”, aldus Federer. “Dan start het tennisseizoen echt voor mij. Tot dan zullen we wel zien hoe het gaat. Wie weet verras ik mezelf wel.”

Na Doha zal Federer normaal gezien nog in actie komen op het toernooi in Dubai (14-20 maart). Nadien zal hij rust nemen en dus niet naar Miami afzakken om zich vervolgens voor te bereiden op het gravelseizoen in Europa.

© AP

“Weet je, tennis dat is als met de fiets rijden voor mij. Ik ben altijd iemand geweest die weinig kan spelen en dan toch goeie prestaties kan leveren. Als ik me dan toch ergens zorgen over maak, dan zijn het mijn knieën. Zullen die standhouden? Op dit moment ben ik daar niet zeker van. Maar ik heb alles gedaan wat mogelijk was en ik heb er vertrouwen in.”

Met pensioen gaan, dat zit er normaal gezien nog niet in. “Er was veel onzekerheid na die tweede operatie, zowel in mijn leven als in de wereld”, klinkt het. “Maar ik voelde de nood om terug te keren. Als ik stop, dan is dat op mijn manier. Ik heb het gevoeld dat er nog wat in de tank zit. Met pensioen gaan, heeft nooit echt gespeeld. Het verhaal is nog niet voorbij. Ik wil opnieuw dat gevoel krijgen van te spelen tegen de beste tennissers ter wereld, op de grootste toernooien en die ook winnen.”

Federer is als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde in Doha speelt hij tegen de Fransman Jérémy Chardy (ATP 64) of Brit Daniel Evans (ATP 28).

