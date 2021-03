De VRT heeft vorig jaar bijna 9 procent meer klachten gekregen in vergelijking met het jaar voordien. Dat blijkt uit het rapport dat de klantendienst van de openbare omroep heeft gepubliceerd. “We hebben de impact van de coronapandemie sterk gevoeld in het aantal vragen en klachten in 2020”, stelt klachtencoördinator Anabel Coremans.