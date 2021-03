EK INDOOR. Opnieuw een medaille voor de Belgische ploeg, Belgian Tornados zien concurrent wegvallen

Thomas Carmoy heeft zondag op de slotdag van het EK atletiek indoor in het Poolse Torun verrassend de bronzen medaille veroverd in de finale van het hoogspringen.

Carmoy startte probleemloos en ging telkens meteen over de starthoogtes van 2m10 en 2m15. Ook op 2m19 was hij dadelijk succesvol. Nadien had de Carolo wel drie pogingen nodig om over de lat van 2m23 te geraken. Carmoy bleek niet aangeslagen en wipte onmiddellijk over 2m26. De lat van 2m29 bleek te hoog gegrepen, maar dat volstond voor brons. Ook de Duitser Tobias Potye strandde op 2m26, maar Carmoy deed het in zijn eerdere sprongen beter waardoor hij Potye voorbleef.

Carmoy plaatste zich voor de finale na een sprong over 2m21 donderdag in de kwalificaties. De 21-jarige Carolo maakte met een stek bij de beste acht zijn EK-doelstelling zo meteen waar. De Europese kampioen U20 van 2019 verbeterde vorige maand zijn persoonlijk record tot 2m28.

© BELGA

Rosius naar halve finales

Rani Rosius plaatste zich zondag voor de halve finales van de 60 meter. Rosius eindigde na een trage start in haar reeks als derde in 7.30. Daarmee bleef ze drie honderdsten boven haar persoonlijk record, dat ze vorige maand in Gent neerzette.

“Een perfecte race was het niet, want ik had gehoopt dat mijn start iets beter was. Op training gaat het nochtans goed, maar nu met die valse start was ik helemaal in de war. Misschien heb ik me daarom ook iets ingehouden met mijn start, onderbewust dan. Op voorhand had ik nochtans weinig stress, maar in de callroom zag ik natuurlijk al die valse starts in de eerdere reeksen. Ik voelde me niet echt heel geconcentreerd, mijn hoofd zat precies niet helemaal bij de wedstrijd”, vertelde de twintigjarige Belgische sprintsensatie in de mixed zone.

Met een stek in de halve finales is haar eerste doel bereikt in Torun. Nu ligt het mikpunt op haar PR. “Ik mag nog eens lopen en nog eens laten zien wat ik kan. Hopelijk kan ik dan mijn persoonlijk record aanscherpen. Ik denk wel dat het sneller kan. We zullen zien wat eruit komt.”

Rosius staat zondagmiddag met de elfde tijd uit de reeksen achter haar naam in de eerste halve finale. De top twee en de beste twee verliezende tijden stoten dan door naar de finale, die zondagavond op het programma staat.

© BELGA

Belgian Tornados hoeven Pools kwartet niet te vrezen

Polen geeft forfait voor de finale van de 4x400 meter op het EK atletiek indoor. De Poolse atletiekfederatie bevestigt zondag dat het mannenkwartet niet kan aantreden vanwege coronabesmettingen.

Voor de Belgian Tornados betekent dat een serieuze concurrent die wegvalt. Polen is wereldrecordhouder sinds het WK van Birmingham in 2018 (3:01.77).

België is zondagavond (18u57) titelverdediger in het Poolse Torun. De Tornados schuiven door het Poolse forfait op van de eerste naar de tweede baan. Ze nemen het op tegen Groot-Brittannië (baan 3), Italië (baan 4), Nederland (baan 5) en Tsjechië (baan 6).

Coach Jacques Borlée maakte zijn team nog niet bekend.