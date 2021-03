Rani Rosius heeft zich op de slotdag van het EK atletiek indoor in het Poolse Torun voor de halve finales van de 60 meter geplaatst. Rosius eindigde na een trage start in haar reeks als derde in 7.30. Daarmee bleef ze drie honderdsten boven haar persoonlijk record, dat ze vorige maand in Gent neerzette.