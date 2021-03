In het opvangcentrum Ter Dennen in Lanaken ontstond zondagochtend tegen 9.30 uur brand uit in een gastenkamer De brandweer en een uitgebreid medisch interventieteam rukten uit. Uiteindelijk bleek de brand nog mee te vallen en was het vuur snel geblust. Een vluchteling die kampte met ademhalingsproblemen werd overgebracht naar het ziekenhuis.