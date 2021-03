Hitmusical ‘MAMMA MIA!’ hervat deze zomer in Antwerpen en Hasselt

Op 7 maart 2020 ging in de Antwerpse Stadsschouwburg onder ruime belangstelling de hitmusical ‘MAMMA MIA!’ in première. Enkele dagen later gingen de deuren van de theaters op slot en alle geplande voorstellingen werden voor onbepaalde tijd uitgesteld. Vandaag, exact één jaar later, zijn de vooruitzichten voorzichtig positief en is er goed nieuws voor de 45.000 ticketkopers: vanaf 30 juli hervatten we de voorstellingen in Stadsschouwburg Antwerpen.