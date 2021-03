Natuurlijk poeder geeft sterke vrouwen extra power en dat tonen ze op internationale vrouwendag

“Je goed voelen in je vel, jezelf aanvaarden en durven stralen, dat is wat wij tonen met fotocollage’s die we maandag delen op onze sociale media. Ongelofelijk hoeveel impact de lockdowns hebben gehad op het leven en hoe dankbaar iedereen is met deze community. In no-time is dit besloten initiatief gegroeid naar ruim 5500 vrouwen. Allemaal hebben ze een eigen verhaal en dat vertellen en delen ze met elkaar. De steun die ze bij elkaar vinden is immens. Het ontroert mij als ik zie wat het allemaal teweegbrengt. De verbondenheid, de vriendschap en het belang van make-up als onderdeel van overleven en herstel in bijzondere tijden”, zegt Caroline Rigo.

Toevluchtsoord

“Deze community is mijn toevluchtsoord geworden wanneer de wereld te hard binnenkomt, wanneer de meningen ongezouten worden verkondigd en er geen respect en begrip meer is voor elkaar”, schrijft de 39-jarige Elke Biets uit Borgloon. Ze is één van de vele leden van de make-up community. “Het is fijn om op zulke momenten deel uit te maken van deze groep. Het voelt als een zacht dekentje van positiviteit en vriendelijkheid, dat de harde realiteit even doet vergeten. De inspirerende live-sessies van Caroline, maar ook de posts hebben ervoor gezorgd dat ik sinds lang weer de tijd neem om make-up op te doen, al is het om maar even naar de winkel te gaan. Het is mijn me-time in de badkamer en in coronatijden geeft het een boost aan mijn gemoed”, gaat ze verder.

De good vibes en steun zijn zaken die de 37-jarige Deborah Ackx uit Bilzen eveneens ervaart: “2020 was een lastig jaar waarin ik veel medische problemen heb gehad, waardoor ik mij niet goed in mijn vel voelde. Vorig jaar ben ik herstart als verpleegkundige in de psychiatrie. Ik vond dat het genoeg geweest was met er ziek en ellendig uit te zien. Door corona werd het dubbel zo zwaar, maar dankzij natuurlijke make-up lukt het mij om te blijven rechtstaan. Elke dag een sprankeltje hoop en zelfvertrouwen. ‘Je kan pas anderen verzorgen als je genoeg zorg draagt voor jezelf’, da’s tegenwoordig mijn nieuwe levensmotto geworden.”

“Ik kijk uit naar de tijd dat de mondmaskers niet meer hoeven. Van mij mag er dan een fikse campagne komen: ‘Show your beautiful smile again’”, zegt Elke Biets afsluitend.

De foto’s van de vrouwen van de make-up community worden maandag, op Internationale Vrouwendag, gegroepeerd gedeeld op de socials van Cent Pur Cent.