Op deze plaats eindigt Hooverphonic op het Songfestival (volgens de bookmakers)

The wrong place van Hooverphonic bengelt net boven de middenmoot, op de zeventiende plaats. Moldavië doet iets beter, Azerbeidzjan staat pal onder ons land. Alleszins doen we beter dan Nederland. Het nummer van Jeangu Macrooy staat op plaats 23.

Voorlopig zetten de meeste gokkers hun geld in op IJsland, dat ook vorig jaar al topfavoriet was met het aanstekelijke Think about things. Opmerkelijk is dat het nummer van Daði Freyr pas volgende week uitkomt: 10 years zal op 13 maart worden voorgesteld. Het zilver is voorlopig voor Barbara Pravi uit Frankrijk met Voilà. (tove)

Hooverphonic met ‘The wrong place’:

De Franse inzending ‘Voilà’: