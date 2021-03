NBA. Joel Embiid schenkt premie voor All-Star Game aan goede doel

Joel Embiid zal de premie van zowat 100.000 dollar (84.000 euro) die hij krijgt om deel te nemen aan het All-Star Game aan het goede doel schenken. De Amerikaanse basketvedette steunt een project voor daklozen in zijn thuisstad Philadelphia, waar hij dé vedette van de 76ers is.

“Zoveel mensen zijn het slachtoffer geworden van de pandemie. Voor mij is het belangrijk om individuen en families te helpen die geen dak boven het hoofd hebben of eten op tafel. Ik ben iedereen in Philadelphia dankbaar voor de steun die ik steeds krijg, niet alleen rond het All-Star Game maar tijdens al mijn jaren in de competitie. Ik wil helpen waar ik kan”, zegt hij op de website van de NBA.

Met het geld kunnen onder meer 15.000 maaltijden worden aangekocht en kledij voor dakloze tieners en volwassenen. Een deel zal ook worden aangewend voor medische verzorging.

Embiid speelt zondag in Atlanta in het All-Star Game in het team van de geblesseerde Kevin Durant tegen een selectie rond LeBron James.

Topman Adam Silver verwacht volgend seizoen opnieuw volle zalen

NBA Commissioner Adam Silver gaat ervan uit dat er vanaf volgend seizoen weer voor volle zalen kan worden gespeeld. “Ik ben behoorlijk optimistisch”, liet hij optekenen in aanloop naar het All-Star Game van zondag in Atlanta, dat door de coronapandemie achter gesloten deuren plaatsvindt.

“Zowat de helft van de ploegen kan nu al supporters ontvangen. Als de vaccinaties aan dit tempo blijven gebeuren en de antistoffen blijven werkzaam tegen het virus, dan hopen wij volgend seizoen al vrij volle arena’s te kunnen zien”, verklaarde de NBA-topman.

Silver zei verder dat NBA-spelers niet verplicht worden zich te laten inenten, maar hij raadt het wel aan. “Wij zijn in overleg met de spelersvakbond. Spelers die zich laten inenten halen daar zeker bepaalde voordelen uit. Zo moeten zij bijvoorbeeld niet meer in quarantaine wanneer ze in contact komen met een besmet persoon.”

Vorig seizoen werden door de coronacrisis 171 wedstrijden in de NBA afgelast. Ook dit seizoen blijft het virus de competitie parten spelen. Zo werden al 31 matchen verschoven.