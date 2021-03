Nog Belgische medailles op EK indoor? Belgian Tornados verdedigen Europese titel op slotdag, ook Kimeli mag dromen

Het EK indoor is voor de Tornados al jarenlang een succesverhaal, sinds 2011 grepen ze slechts één keer naast eremetaal. Dat was in 2013 in het Zweedse Göteborg. De medailleteller staat intussen op vier, met naast twee keer goud (2019 en 2015), ook nog zilver (2017) en brons (2011).

Ook deze keer zijn ze favoriet voor het goud. De Borlées maken er dan ook geen geheim van dat ze uit zijn op een nieuwe Europese titel. Toch zijn ze op hun hoede voor de concurrentie in dit olympische jaar. “Dit worden voor ons misschien wel de moeilijkste Europese indoorkampioenschappen ooit”, bekende specialist Kevin Borlée, die net als zijn broer Jonathan voor zijn eerste wedstrijd van het seizoen staat. “Er staan enorm veel goeie lopers aan de start, die vaak ook meedoen aan de individuele 400m. Het wordt interessant om te zien hoe de race fysiek en tactisch zal verlopen. Het is echt de eerste keer dat er zo veel sterke teams aan de start staan. Gezien onze ervaring en ons palmares zal iedereen wel naar ons kijken.”

Slecht nieuws echter voor de Tornados, want ze werden in baan 1 gezet. Een mogelijkheid is dan om de snelle Jonathan Borlée te laten starten, voor Dylan. Als derde loper vervolgens Christian Iguacel of Alexander Doom, en Kevin Borlée om af te sluiten. Dat is nog hypothetisch, een definitieve beslissing is er nog niet.

© BELGA

Kimeli mag dromen

Even voordien starten met Isaac Kimeli en Robin Hendrix twee Belgen in de 3.000m, een uitzonderlijk moment voor ons land. Met ook nog hun Franse trainingsmakker Hugo Hay kunnen ze een tactisch plannetje bekokstoven. Kimeli maakte het een beetje te spannend in de reeksen, maar imponeerde in het slot met twee razendsnelle ronden. In de sprint op de meet klopte hij dan ook nog eens het Noorse fenomeen Jakob Ingebrigtsen.

“Een medaille? Wie weet, alles kan in een finale”, vertelde Kimeli na afloop. In zijn reeks eindigde Hendrix als derde in 7:46.76, een stevige verbetering van zijn persoonlijk record (7:48.53). Ook Hendrix is in topvorm naar Polen afgezakt en zal meer dan een rol spelen in de finale.

Het programma start zondag voor de Belgen meteen stevig met de reeksen van de 60 meter voor Rani Rosius, onze snelste sprintster sinds Kim Gevaert. De amper twintigjarige Genkse mikt op haar eerste internationale kampioenschap bij de elite op minstens een stek in de halve finales en een verbetering van haar persoonlijk record, dat op 7.27 staat. Ze start daarbij in de derde reeks. Ze moet zich bij de eerste vier scharen of één van de beste vier verliezende tijden lopen om door te stoten naar de halve finales.

In de finale van het hoogspringen wordt het uitkijken naar Thomas Carmoy, die met zijn stek in de top acht zijn doelstelling reeds behaald heeft. De 21-jarige Carolo zette in de kwalificaties 2m21 op de tabellen en wil in de finale nog beter doen. Zeker niet onmogelijk, want de Europese kampioen U20 van 2019 verbeterde vorige maand zijn persoonlijk record tot 2m28. In Torun zou hij graag 2m30 op het scherm zien verschijnen.

In de halve finales van de 60m horden tot slot gaan Anne Zagré en Eline Berings op jacht naar een stek in de finale.