Britse koninklijke familie wil zich eensgezind tonen in aanloop naar hét interview vanavond

Om de aandacht af te leiden van wat nu al het meest spraakmakende interview van het jaar wordt genoemd zullen koningin Elizabeth, prins Charles, Camilla, William en Kate vandaag/zondag opduiken in een tv-programma van het Gemenebest en een eerbetoon brengen aan alle eerstelijnswerkers in deze coronapandemie.

Prins Harry (36) en Meghan Markle (39) zijn in snelheid gepakt door Queen Elizabeth (94). De Britse koningin gaat namelijk de natie toespreken enkele uren voor het gesprek met Harry, Meghan en Oprah Winfrey op de Amerikaanse zender CBS. De Britse krant The Guardian spreekt van een “bewuste zet”. “Op die manier wil ze de eenheid van de koninklijke familie benadrukken’, klinkt het in Britse media.

De zet past in de PR-oorlog die Buckingham Palace sinds begin deze week voert tegen de hertog en de hertogin van Sussex, aldus The Guardian. Die begon met het uitlekken van een onderzoek tegen Meghan, die drie van haar personeelsleden gepest zou hebben. Markle reageerde meteen via haar woordvoerder en sprak van “een bewust geregisseerde aanval op haar karakter.”

Harry en Meghan bij Oprah — © AP

Kate Middleton

Maar ondertussen groeit ook de bezorgdheid dat kroonprinses Kate wel eens mee in het bad getrokken zou kunnen worden. Paleisfunctionarissen hebben immers beloofd dat er een grondig onderzoek zou gevoerd worden. En dat betekent dat de hertogin van Cambridge en vrouw van prins William zou kunnen ondervraagd worden over de vermeende pesterijen, zo bericht The Daily Mail.

Voormalige assistenten van Meghan zullen wellicht beweren dat ook Kate getuige was van Meghan’s “uitdagende gedrag”. Verschillende bronnen onthulden eerder al dat Kate (39) voor haar eigen personeel opkwam, nadat ze werden uitgescholden. Ook Camilla zou kunnen ondervraagd worden.

Gemenebest

De toespraak van Elizabeth kadert binnen de jaarlijkse viering van Commonwealth Day, een bijzondere dag in het teken van het Gemenebest, het samenwerkingsverband tussen 53 soevereine staten met de Queen als symbolisch hoofd.

Normaal komt de koninklijke familie dan samen in Westminster Abbey in Londen, maar door de coronapandemie kunnen die festiviteiten dit jaar niet doorgaan. Daarom is gekozen voor een bijzondere tv-uitzending op BBC One.