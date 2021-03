Amateurvideo toont hoe Mathieu van der Poel Julian Alaphilippe in de vernieling reed: “Ik dacht dat ik snel ging”

Mathieu van der Poel schreef zaterdag op iconische wijze de Strade Bianche op zijn naam. Met eerst een pijlsnelle aanval op een grindstrook en daarna een machtig eindschot in Siena liet hij Julian Alaphilippe geen kans. De tv-beelden van de laatste kilometer heeft u waarschijnlijk al gezien, maar er dook later ook een amateurvideo op en die spreekt boekdelen.

De Nederlandse kampioen had naar eigen zeggen nog voldoende power in de benen zitten om in de hellende strook naar de finishlijn nog wat te forceren. En hoe… Met een fenomenale aanzet liet hij de wereldkampioen én ex-Tourwinnaar Egan Bernal achter. Die aanval werd opgenomen door Tommaso Lorenzini, een lokale journalist die langs het parcours stond.

“Het eindschot van Van der Poel aan de kathedraal. Ik ben bang”, aldus de Italiaan. “De organisatoren hoeven deze wedstrijd nooit te veranderen of het aantal kilometers te verhogen. Het is de perfecte afstand. Kijk maar eens naar welke renners hier meedoen voor de overwinning. Het is een wedstrijd voor bijna iedereen. Pure magie, de schoonheid van de koers.”

Ook in vertraagde weergave is het fantastisch om naar te kijken:

De beelden kwamen ook tot bij niemand minder dan Julian Alaphilippe zelf. Die kon er best om lachen en tweette: “Ik dacht nochtans dat ik snel naar boven aan het rijden was.”

AG2R-renner Larry Warbasse was, net als verschillende andere (ex-)renners, zwaar onder de indruk van de exploten van Mathieu van der Poel. “Ik ben er vrij zeker van dat ik zelfs op het vlakke niet sneller zou kunnen als dit”, schreef hij.

De machtsexplosie van de Nederlandse kampioen leverde ook een fantastische foto op, die ongetwijfeld op verschillende kamers zal terechtkomen. Volgens zijn trainer Kristof De Kegel realiseerde Van der Poel over de hele wedstrijd overigens een ‘normalised power’-waarde van 389 watt. Voor de leken onder ons: dat is gigantisch voor een parcours als de Strade Bianche.