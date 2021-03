Petra Kvitova stoomt in Doha naar 28e WTA-titel

Petra Kvitova (WTA 10) heeft zaterdag het WTA-toernooi van Doha (hardcourt/565.300 dollar) op haar naam geschreven. De dertigjarige Tsjechische, het vierde reekshoofdin Qatar, was na 67 minuten tennis in twee korte sets (6-2 en 6-1) te sterk voor de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 16).

Voor de tweevoudig Wimbledon-winnares was het haar 28e WTA-titel, haar eerste sinds april 2019 in Stuttgart. Vorig jaar won ze, in een door de coronapandemie verstoord seizoen, voor het eerst sinds 2011 geen enkel toernooi.

In Doha is het haar tweede titel, na 2018. Ook toen versloeg ze in de eindstrijd Muguruza. Vorig jaar verloor ze de finale in de Qatarese hoofdstad van de Wit-Russische Aryna Sabalenka. De 27-jarige Muguruza blijft door haar nederlaag steken op zeven WTA-titels.

ATP Rotterdam: Andrey Rublev plaatst zich ten koste van Tsitsipas voor de finale

Andrey Rublev (ATP 8) heeft zich zaterdag als eerste gekwalificeerd voor de finale van het ATP 500-toernooi in Rotterdam (hardcourt/980.580 euro). De 23-jarige Rus, het vierde reekshoofd, versloeg in zijn halve eindstrijd de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6), het tweede reekshoofd, na één uur en 38 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (7/2)).

© AP

Het wordt voor Rublev zijn tiende ATP-finale. Hij won zeven titels, twee maal verloor hij de finale. In 2020 schreef de Moskoviet liefst vijf toernooien op zijn naam. Hij pakte de eindzege in Doha, Adelaide, Hamburg, Sint-Petersburg en Wenen.

Zondag in de finale treft hij de winnaar van het duel tussen de Kroaat Borna Coric (ATP 26) en de Hongaar Marton Fucsovics (ATP 59).