Bayern München heeft op het randje zijn leidersplaats in de Bundesliga gered. De Rekordmeister stond in de topper tegen Borussia Dortmund al vroeg twee goals in het krijt, maar uiteindelijk boog Bayern dat nog helemaal om tot een 4-2 zege. Goretzka bracht Bayern in de 88ste minuut op voorsprong, even later legde Lewandowski met zijn derde goal van de avond de eindstand vast.