Op afhaalcafé in Heers

Cafébazin Rita Clemens (66) staat in Heks al 31 jaar achter de toog van dorpscafé Bij Rita dat ruim 90 jaar in handen is van de familie. De verplichte coronasluiting valt haar zwaar. “Het is niet simpel als je al zolang bezig bent. Enkele weken geleden heb ik na een gesprek met mijn zoon beslist om afhaal aan te bieden. De cijfers waren toen beter en het begon bij mij weer te kriebelen. Kijk, als we in mei terug open mogen, zullen we een half jaar stil gelegen hebben. Ik bouw liever nu al wat op dan halsoverkop weer volledig te openen.” Twee weken geleden begon Rita met haar afhaaltoog, door het vroege lenteweer was dat meteen een schot in de roos. “De klanten, vooral wandelaars en fietsers, volgen de coronamaatregelen echt goed op. Ze kunnen hier op zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur terecht voor frisdrank, een pintje, koffie, chocomelk of voor verse soep.”

Wielertoeristen

Vorige zondag opende ook Wilfried Vansimsen (52) van café Sportlokaal zijn ‘afhaalcafé’ langs de Steenweg in Heers. “Zaterdagavond was ik wat nerveus. Alsof ik voor de eerste keer opendeed”, zegt Wilfried. “Volgend weekend start de wielertoeristenclub opnieuw en ik wil hen buiten iets kunnen aanbieden na hun wekelijkse rit. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Het afhaalcafé is voorlopig alleen op zondag vanaf 11 uur. Ik werk nog deeltijds in een wasserij, toch hoop ik mijn café snel weer volledig te kunnen openen. Zeker op 1 mei, dan baten we het café precies 15 jaar uit.”

Foodtruck

In Klein-Gelmen pakt cafébaas Jo Robijns (54) - alias dj Jo Van Vlaanderen - van café ’t Catarakske het nog anders aan. Hij parkeert al sinds de eerste lockdown een foodtruck voor de deur van zijn café. “Die kocht ik eind 2019 om te gebruiken bij optredens in het café en bij andere activiteiten, zoals een rommelmarkt”, zegt Jo. “Maar tijdens de huidige coronacrisis is de foodtruck al heel goed van pas gekomen. Zo kunnen we nu voor het café een afhaalhapje of meeneemdrankje aanbieden aan de vele wandelaars die deze Katarakt-streek komen bezoeken. Maar ook de vaste klanten, die ons zijn blijven steunen in deze moeilijke periode, ben ik heel dankbaar.” Jo’s Barakske Catarakske is elke dag open van 11 tot 20 uur.