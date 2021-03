Het mooie weer van eind februari leidde tot drukte in de Brusselse winkelstraten. Maar “het oude normaal” is niet voor morgen. — © Ivan Put

Kunnen we terug naar een normaal leven als de magische grens van 70 procent ingeënte burgers bereikt is? Daar ziet het vandaag niet meer naar uit. “Maar groepsimmuniteit is ook niet de enige oplossing.”