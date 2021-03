Indoor wereldkampioen Ward Lemmelijn is nu ook de snelste Belgische skiffeur op het water

Jan Boone, technisch directeur ad interim van de Vlaamse Roeiliga, blies dit weekeinde verzamelen voor de Belgische toproeiers en voor de atleten die dit seizoen internationale ambities koesteren. Doel van deze tweedaagse nationale time trials is aan de hand van de resultaten in skiff en dubbeltwee een selectie maken voor de olympische kwalificatieraces, voor het EK en voor de World Cupraces, die van april tot in juli worden geroeid.