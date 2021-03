Halfbroer Meghan gooit nog meer olie op het vuur: “Niemand in het paleis kon haar uitstaan”

Meghan Markle, de hertogin van Sussex, heeft een explosieve week achter de rug. Op de vooravond van haar veelbesproken interview met Oprah Winfrey, dat morgen wordt uitgezonden in de VS, hebben voormalige paleismedewerkers de vrouw van de Britse prins Harry beschuldigd van pestgedrag. En hoewel de hertogin en haar entourage de beschuldigingen afdoen als een ’lastercampagne’, gooit haar 55-jarige halfbroer Thomas Markle Jr. nog meer olie op het vuur. Volgens hem kon werkelijk niemand in het paleis zijn halfzus uitstaan.

Het is alweer enige tijd geleden dat Thomas Markle Jr. zijn halfzus – de twee hebben dezelfde vader, maar een andere moeder – heeft gezien. “Dat was tijdens de uitvaartdienst van mijn grootmoeder in 2011”, vertelt hij aan de Duitse krant Bild. “In de twee of drie jaar voor haar dood brachten Meghan, onze vader en ik elke maand twee weekends door met mijn grootmoeder.”

Sindsdien heeft Thomas geen contact meer met de hertogin. “Ze heeft met niemand contact. Ze heeft onze vader sinds de bruiloft met prins Harry niet meer gesproken. Niemand weet waarom. Het lijkt wel alsof ze zich voor ons schaamt.”

Onbeschoft gedrag

Het gedrag van Meghan is volgens haar halfbroer de afgelopen jaren dan ook sterk veranderd. The Times sprak dinsdag nog over pestgedrag. De krant publiceerde een artikel waarin oud-paleismedewerkers verklaren dat de hertogin twee persoonlijke assistenten de deur uit had gewerkt en het leven van een derde medewerker zuur maakte. Bronnen van de krant melden in het stuk dat Meghan meerdere keren mensen aan het huilen heeft gemaakt, en dat een van de medewerkers heeft verklaard dat ze op haar benen stond te trillen toen ze in discussie moest met Meghan.

© EPA-EFE

“Dit is niet de Meghan die mijn vader, zus Samantha en ik hebben grootgebracht. Niemand begrijpt dit”, vertelt Thomas die bevestigt dat ook hij eerder al dergelijke verhalen hoorde. “Ik heb ooit gehoord dat Harry zich moest verontschuldigen bij de kok en de obers voor Meghans onbeschofte gedrag tijdens het diner. Niemand kon haar uitstaan.”

Niet toevallig

Het pr-team van Prins Harry en Meghan stelt dat het geen toeval is dat het artikel met aantijgingen aan het adres van Meghan deze week is uitgekomen, “net voordat zij en de hertog open en eerlijk zullen spreken over hun ervaringen in de afgelopen jaren”. Daarmee doelt het team uiteraard op het interview dat de twee hebben gegeven aan Oprah Winfrey, en dat zondagavond lokale tijd wordt uitgezonden in de VS. Thomas is over de timing van het interview allerminst te spreken. Hij is van mening dat de gezondheidssituatie van de Britse prins Philip – de 99-jarige hertog van Edinburgh ligt al meer dan twee weken in het ziekenhuis – nu voorrang zou moeten krijgen. “Het is absoluut een vreselijke timing. Ik hoop dat het goed met hem gaat en dat hij gauw beter wordt.”

Zondagavond wordt het interview van Harry en Meghan met Oprah Winfrey uitgezonden in de VS. — © AP

Ondanks de afstandelijkheid van Meghan heeft Thomas wel fijne herinneringen aan hun jeugdjaren. “We gingen vroeger naar het park om de eenden te voeren. Maar de leukste momenten waren de ontmoetingen met de familie van Doria (Meghans moeder, red.). We kwamen altijd met de hele familie bijeen op Kerstmis en Thanksgiving.”

Wat zou hij doen als hij na al die jaren zijn halfzus op straat tegenkomt? “Ik zou zeggen: ‘Hallo Meghan, dat werd tijd. Hoe is het met je? Je ziet er goed uit. Waar is mijn neefje?’” Thomas heeft zijn 1-jarige neefje Archie nog nooit ontmoet.

