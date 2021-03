Rode Duivel Koen Casteels moet zich na 673 minuten nog eens omdraaien bij Wolfsburg, dat verliest bij Hoffenheim

Casteels was sinds 16 januari, tijdens het 2-2 gelijkspel tegen Leipzig, ongeslagen. Hij rijgde zeven clean sheets aan elkaar, maar slaagde er niet in het all time record van Timo Hildebrand te breken. Die bleef in 2003 als doelman van Stuttgart 884 minuten zonder tegengoal.

Het zou voor Casteels niet bij die ene tegengoal blijven. Op slag van rust verschalkte Kramaric de Belg een tweede keer. Wolfsburg verloor uiteindelijk met 2-1. Wolfsburg blijft in de tussenstand wel derde, met acht punten minder dan de voorlopige nieuwe koploper Leipzig. De Oost-Duitsers wonnen zaterdag met 0-3 in Freiburg. Bayern München kan later op de avond wel nog opnieuw over Leipzig wippen. De Rekordmeister speelt om 18u30 de topper tegen Borussia Dortmund.

© EPA-EFE

Invaller Lukebakio schenkt Hertha nog eens de volle buit

Hertha Berlijn heeft zaterdag op de 24e speeldag van de Bundesliga op de valreep de overwinning gepakt tegen Augsburg (2-1). De ingevallen Dodi Lukebakio was de held van de namiddag met een rake penalty drie minuten voor tijd. Lukebakio was na 65 minuten op het veld gekomen. Dedryck Boyata ontbrak bij Hertha nog steeds met een enkelblessure. Voor Hertha was het de eerste overwinning sinds 2 januari.

© John Macdougall/afp POOL/dpa

De partij tegen Augsburg was nochtans dramatisch begonnen. Benes opende al na twee minuten de score voor de bezoekers. De thuisploeg moest tot op het uur wachten voor de gelijkmaker van Piatek. De ingevallen Lukebakio klaarde de klus vervolgens in de slotfase. Na een dramatische 2/27 kon Hertha zo eindelijk nog eens winnen. In de tussenstand blijven de hoofdstedelingen wel pas veertiende, met 21 punten na 24 speeldagen. Ze tellen slechts drie punten voorsprong op Mainz, dat als zestiende de barrageplek in de Bundesliga bezet.

Orel Mangala tot slot speelde met Stuttgart 1-1 gelijk bij Frankfurt. Mangala speelde de hele wedstrijd en zag zijn team op voorsprong komen via Kalajdzic (68’). Kostic (69’) kon een minuut later echter al tegenscoren. Stuttgart is in de tussenstand negende.