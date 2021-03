Vorig jaar werd hij nog op tien minuten gereden, maar deze keer was het Mathieu van der Poel die als eerste over de streep kwam in Siena. “Ik voelde me heel goed. Ik lanceerde een aanval op de laatste strook en reed dan met Alaphilippe en Bernal op kop. We reden alledrie een zeer sterke koers en ik voelde dat ik nog wat in de benen had op het einde om in de laatste klim alles op alles te zetten.”