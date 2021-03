Arsenal ging zaterdag op bezoek bij Burnley en leek op weg naar een zuinige overwinning na alweer een doelpunt van Pierre-Emerick Aubameyang. Maar toen ging Granit Xhaka blunderen. De Zwitserse middenvelder speelde een pass veel te arrogant in en raakte onderweg Chris Wood. De bal verdween via de aanvaller pardoes in doel: 1-1.