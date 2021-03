Sami Chouchi verovert brons na zege tegen Matthias Casse op Grand Slam judo

Sami Chouchi heeft zaterdag de bronzen medaille veroverd in de klasse tot 81 kg op het prestigieuze Grand Slam judotoernooi in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent.

Chouchi, nummer 22 op de IJF-ranking, versloeg in de kamp om brons in een Belgisch onderonsje Matthias Casse, de nummer 1. Hij haalde het na drie minuten in de golden score met waza-ari.

In de strijd om goud staat thuisvechter Sharoffidin Boltaboev (IJF 9), die in de halve finale Casse vloerde, tegenover de Italiaan Christian Parlati (IJF 18).