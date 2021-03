Wereldkampioen Kriechmayr skiet naar winst in afdaling van Saalbach-Hinterglemm, Shiffrin wint slalom in Jasna

De Oostenrijkse wereldkampioen Vincent Kriechmayr heeft zaterdag in eigen land de wereldbekerwedstrijd afdaling van Saalbach-Hinterglemm op zijn naam geschreven.

Kriechmayr klokte af in 1:53.07. Hij was daarmee 17 honderdsten sneller dan de Zwitser Beat Feuz. De Oostenrijker Matthias Mayer zette op 27 honderdsten de derde tijd neer.

Vrijdag stond in Saalbach-Hinterglemm een eerste afdaling op het programma, maar die werd na acht skiërs stopgezet vanwege de dichte mist. De Italiaan Dominik Paris leidde op dat moment voor Kriechmayr. Paris eindigde zaterdag als vierde op 42 honderdsten.

Voor de 29-jarige Kriechmayr is het de negende wereldbekerzege uit zijn carrière. Dit seizoen staat de teller op drie. Hij won eerder twee Super-G’s. Op het WK in Cortina d’Ampezzo won Kriechmayr vorige maand goud in de afdaling en de Super-G.

In de tussenstand van wereldbeker afdaling behoudt Beat Feuz de leiding na zeven manches. In de algemene wereldbeker blijft de Fransman Alexis Pinturault (zaterdag niet aan de start) na 30 manches de plak zwaaien.

Zondag gaat de wereldbeker op dezelfde locatie verder met een Super-G.

© REUTERS

Shiffrin wint slalom in Jasna

Mikaela Shiffrin heeft zaterdag de wereldbekermanche slalom in het Slovaakse Jasna op haar naam geschreven. Na twee runs finishte de Amerikaanse vedette in 1:44.28. Daarmee was ze 34 honderdsten sneller dan de Slovaakse Petra Vlhova. De Zwitserse Wendy Holdener vervolledigde het podium op 52 honderdsten.

De Oostenrijkse wereldkampioene Katharina Liensberger strandde op de vierde plaats (op 1.42).

Voor de 25-jarige Shiffrin is het de 69e wereldbekerzege uit haar carrière, de derde dit seizoen.

In de tussenstand van de wereldbeker slalom behoudt Vlhova na zes van de negen manches de leiding met 480 punten voor Shiffrin (435 ptn). In de algemene wereldbeker verkleint Vlhova (1120 ptn) na 26 van de 33 manches haar achterstand op de Zwitserse leider Lara Gut-Behrami (1227 ptn), die niet deelnam. Shiffrin (715 ptn) is achtste.

Zondag staat op dezelfde locatie een reuzenslalom geprogrammeerd.