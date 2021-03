Pech op het slechtste moment nekt Lotte Kopecky, Chantal Blaak verzilvert Nederlands overwicht in Strade Bianche

Wat als Lotte Kopecky op de laatste grindstrook van Le Tolfe niet lek was gereden. Het is een vraag waar we nooit een antwoord op zullen krijgen maar wat gaf de Belgisch kampioene een sterke indruk. Het was uiteindelijk de Nederlandse Chantal Blaak (SD Worx) die op de Piazza del Campo naar de winst reed.

Eigenlijk stond de Strade Bianche niet eens op het programma van de Belgisch kampioene. Maar omdat de benen zo goed waren, besloot de winnares van Le Samyn om toch naar Italië af te reizen. Gelukkig maar! Want wat reed Lotte Kopecky een dijk van een wedstrijd. De Belgisch kampioene behoorde tot een select peloton, reageerde op de laatste grindstrook gevat op een uitval van Annemiek van Vleuten en Marianne Vos maar kreeg dan op het slechts denkbare moment af te rekenen met materiaalpech, op iets meer dan tien kilometer van de finish.

Lotte Kopecky reed een offensieve wedstrijd.

Kopecky keerde helaas niet meer terug naar de spits van de wedstrijd. Onze landgenote zou uiteindelijk zeventiende worden. Van Vleuten en Vos redden het ook niet, een kopgroep van een tiental rensters reed naar de voet van de slotklim naar het centrum van Siena. Of toch niet! Chantal Blaak en Italiaanse kampioene Longo Borghini sloegen bij het binnenrijden van Siena een kloofje en begonnen met voldoende voorsprong aan de slotklim richting Piazza del Campo. Blaak probeerde het tactisch te spelen door haar ploegmaats van SD Worx in de tegenaanval te laten gaan maar Longo Borghini wilde van geen wijken weten. Op die slotklim demarreerde Blaak uit het wiel van de Italiaanse en won voor de eerste keer in haar carrière de Strade. Longo Borghini werd nog nipt tweede voor wereldkampioene Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten.

“Ik had nooit gedacht dat ik hier zou winnen”, vertelde Chantal Van den Broek - Blaak. “We hadden een plan en dat is perfect uitgevoerd. We zaten met vier in een groep van twaalf en moesten ons numeriek overwicht uitspelen. Het was mijn job om aan te vallen maar ik mocht niet rijden met Longo Borghini die beter klimt. Ik had schrik dat ze me zou lossen maar in de laatste klim voelde ik haar kraken en had ik nog overschot. Wereldkampioene worden was mooi maar deze zege plaats ik zeer, zeer hoog.”

